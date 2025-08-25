شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...وفاة ممثل مصري شهير أثناء لعب كرة القدم.. والسبب يصدم الوسط الفني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان المصري الشاب بهاء الخطيب عن عمر 41 عاماً، بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

سقوط مفاجئ

من جهته، قال الفنان حسام داغر إن "الخطيب" سقط بشكل مفاجئ أثناء لعب كرة القدم، وعلق قائلًا: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة ومات أنا عقلي هيجراله حاجة".

حزن شديد

كما أعرب "داغر" عن حزنه الشديد لرحيل صديقه المقرب، الذي كان يرتب معه مؤخرًا لقضاء بعض الوقت في الإسكندرية، قبل أن يفاجأ برحيله".