شكرا لقرائتكم خبر عن ينهم عاقل حارة ونجل رجل أعمال...الكشف عن ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء "أسماء+صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن سقوط عدد من القتلى جراء الغارات الجوية التي شنّها الطيران الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ، والتي استهدفت مواقع حيوية، من بينها منشآت نفطية ومواقع عسكرية.

وقالت المصادر، في تصريحات لـالمشهد اليمني ، إن عدد الضحايا المؤكدين حتى الآن بلغ أربعة أشخاص، مشيرة إلى أن من بين القتلى الشاب هيثم هاشم غمضان، نجل رجل الأعمال هاشم غمضان، الذي لا يزال مفقودًا إلى جانب نجله الآخر، بعد أن كانوا جميعًا يعملون في قسم "السرويس" داخل حوش محطة شركة النفط، المتاخم للخزان الذي تعرّض للقصف المباشر جنوبي العاصمة.

وأضافت المصادر أن من بين الضحايا أيضًا الشيخ وليد يحيى جابر العصري، عاقل حارة عصر السفلى الغربية، الواقعة في حي كلية الطيران بمديرية معين، إضافة إلى شخصين آخرين لم يتم التعرف على هويتهما حتى لحظة كتابة الخبر.

وأكدت المصادر ذاتها أن اثنين من عناصر حراسة شركة النفط قُتلوا أيضًا في القصف، حيث تحولت جثتاهما إلى أشلاء، دون الكشف عن هويتهما حتى الآن بسبب صعوبة التعرف عليهما.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ أكثر من أربعين غارة جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، من بينها دار الرئاسة، ومحطة الكهرباء في حزيز، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركتي النفط والغاز، في تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده العاصمة صنعاء.