شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...مقتل قيادي بارز متأثراً بإصابته خلال غارات إسرائيلية على صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء عن مقتل القيادي في جماعة الحوثي و عاقل حارة "عصر" وليد العصري، مساء اليوم، بعد إصابته بشظية قاتلة في الرأس، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء عصر.

وبحسب المصادر، كان العصري متواجداً بالقرب من موقع القصف لحظة وقوع الغارة، قبل أن تصيبه شظية مباشرة أدت إلى وفاته على الفور، وسط مشهد مأساوي أثار موجة من الحزن العميق في أوساط أسرته وأبناء منطقته وزملائه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على العاصمة صنعاء، حيث تتواصل الغارات التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية، وأوقعت خسائر بشرية متزايدة في صفوف المدنيين، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.