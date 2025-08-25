اخبار اليمن

اول تعليق على القرارات الحاسمة التي صدرت في عدن الليلة

0 نشر
0 تبليغ

اول تعليق على القرارات الحاسمة التي صدرت في عدن الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على القرارات الحاسمة التي صدرت في عدن الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:
القرارات التي أصدرها اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سالم ثابت العولقي ليست عادية .. بل محورية ومفصلية في مسار إصلاح فرع الهيئة بعدن.


واضاف:سنوات من العشوائية والتجاوزات أفقدت الناس الثقة، لكن إعادة هيكلة قيادة الفرع اليوم، وتكليف شخصيات مهنية على رأسها الأستاذة إلهام حيدرة، تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير فعلي في الأداء، وبداية تصحيح طال انتظاره.هذه القرارات تعطي أملًا جديدًا بإمكانية التصحيح، حين تتوفر النية.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا