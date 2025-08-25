شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة مفزغة..جثث تتطاير في السماء جراء غارات إسرائيلية عنيفة على صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشاهد مروّعة هزت مساء اليوم، تطايرت جثث الضحايا في الهواء إثر غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت شركة الغاز في شارع الجزائر و محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوب صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفاد شهود عيان لموقع منبر الأخبار أن قوة الانفجارات كانت هائلة إلى درجة وصفت بأنها "مشهد يشبه القيامة"، حيث شوهدت كرات من النار تتصاعد بكثافة في سماء العاصمة، وسط حالة من الهلع والرعب بين السكان.

ولم تُعرف بعد حصيلة الضحايا النهائية، فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لانتشال الجثث والجرحى من بين الأنقاض.

الغارات تأتي ضمن التصعيد العسكري المتواصل، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في العاصمة المكتظة بالسكان.

