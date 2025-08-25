عدن - ياسمين التهامي - جماعة الحوثي تعلن ارتفاع عدد الضحايا بالقصف الاسرائيلي على صنعاء

الأحد 24 أغسطس 2025 الساعة 23:52



ونقلت وزارة الصحة التابعة للجماعة في صنعاء، مساء الأحد 24 أغسطس 2025، أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة 67 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم لا يزال قابلاً للتغيير، مع استمرار فرق الإنقاذ في عمليات البحث تحت الأنقاض.



وتُشكل هذه الغارات تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في اليمن، حيث تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.