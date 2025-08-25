شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب محادثات 370 ألف مستخدم عبر روبوت "غروك" بسبب خطأ برمجي والان مع التفاصيل

كشف تقرير نشرته "فوربس" عن تسريب محادثات 370 ألف مستخدم لروبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" نتيجة خطأ برمجي في موقع شركة "إكس إيه آي"، المسؤولة عن تطوير الروبوت. حيث تمكنت محركات البحث من الوصول إلى هذه المحادثات بسبب روابط خاصة تم إنشاؤها أثناء استخدام الزر المخصص للمشاركة.

التسريب أتاح لمحركات البحث أرشفة المحادثات وظهورها في نتائج البحث، ما عرض معلومات حساسة لمستخدمين، تتراوح بين طلبات عمل ونصائح صحية، إلى معلومات شخصية مثل كلمات مرور ومستندات. وتم تداول مجموعة متنوعة من المحتويات، بما في ذلك طلبات لتوليد صور مرتبطة بالهجمات الإرهابية وطرق لاختراق محفظات العملات الرقمية.

شمل التسريب أيضًا محادثات مع صحفي بريطاني، يدعى أندرو كليفورد، الذي أكد أنه لم يكن على علم بأن محادثاته تم نشرها عبر الإنترنت. وأشارت "فوربس" إلى أن التسريب كشف عن محادثات تتعارض مع سياسة الاستخدام الخاصة بالشركة، بما في ذلك طلبات تتعلق بعقارات هلوسة وطرق للانتحار.

وفي سياق متصل، تعتبر شركة "إكس إيه آي" ليست الأولى التي تواجه مثل هذه المشاكل، حيث واجهت شركة "أوبن إيه آي" أزمة مماثلة مع روبوت "شات جي بي تي"، والتي استطاعت التعامل معها بسرعة. يذكر أن حساب "غروك" الرسمي على منصة "إكس" كان قد أكد على سرية المحادثات الخاصة بالعملاء بعد أزمة "أوبن إيه آي" في بداية العام.