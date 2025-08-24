شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير كامل وتفاصيل دقيقة لكل ما أسفرت عنه الغارات الإسرائيلي التي هزت العاصمة صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت ألسنة النيران بشكل كثيف عصر اليوم الأحد جراء غارات جوية هزت جنوب غربي العاصمة المختطَفة صنعاء، حيث أفادت محلية أن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع قرب منطقة عطان، فيما أشارت إلى أن أحد القصف طال مستودعًا للمشتقات النفطية في الناحية الجنوبية الغربية للعاصمة.

وحول هذه الغارات الجوية، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفًا مركزيًا للهجوم الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات جوية على أهداف في اليمن.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي "هاجم أهدافًا في اليمن"، فيما نقلت القناة 13 عن مصدر عسكري قوله إن الجيش "بدأ تنفيذ هجمات في اليمن".

من جانبها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "بدأ سلسلة غارات ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة" من اليمن.

مصادر صحفية محلية نقلت قول شهود عيان، الذين رجحوا إن نحو 7 غارات جوية عنيفة ضربت مناطق جنوبي العاصمة صنعاء.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن غارات "إسرائيلية أمريكية" استهدفت صنعاء.

مصادر إعلامية أخرى، كشفت عن تعرض عدة مناطق ومنشآت حيوية جنوب غرب ووسط أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، لأكثر من 20 غارة جوية إسرائيلية.

وأوضحت المصادر بأن القصف طال محطة كهرباء حزير، ومحطة شركة النفط في شارع الستين، ومعسكر عطان إضافة إلى مجمع ومحيط القصر الجمهوري في مديرية السبعين بأمانة العاصمة صنعاء.

في السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي، بينما ذكرت القناة 14 أن الهجمات شملت ما اعتبرته "موقعًا عسكريًا" في مجمع القصر الرئاسي إلى جانب مخازن وقود ومحطتي كهرباء.

إعلان لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته الجوية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكداً أن الغارات جاءت "ردًا على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة" التي تطلقها جماعة الحوثيين باتجاه إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، إن الهجمات انتهت "ولم يكن الاغتيال ضمن أجندة العملية"، مشيرة إلى أن استهداف القصر الرئاسي حمل "رسالة واضحة للحوثيين بأن مواقع السلطة تحت أعيننا".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان تابعوا سير العملية من مقر الوزارة، فيما نقلت القناة 15 أن أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت في الهجوم وأطلقت نحو 35 صاروخًا وقذيفة، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد الطائرات المشاركة بلغ 14 وأسقطت حوالي 40 صاروخًا.

وشدد الجيش في بيانه على أن إسرائيل "مصممة على مواصلة تسديد الضربات لكل تهديد، مهما بلغت المسافة".

إعلان الحوثيين

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي عبر مسؤول عسكري أن الغارات استهدفت "مناطق سكنية مكتظة" إلى جانب منشآت مدنية، مؤكدًا أن مقر الرئاسة في صنعاء كان خاليًا ولا يستخدم، وواصفًا استهداف المنشآت المدنية بأنه "جريمة حرب".

وأضاف المصدر أن لدى الجماعة "خيارات عسكرية أكبر" سيتم اللجوء إليها ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أفاد الدفاع المدني التابع للحوثيين بأنه يعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن القصف في مناطق جنوبية وغربية من العاصمة.

كما أعلنت جماعة الحوثي عصر اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بالعاصمة المختلفة صنعاء.

وقالت المليشيات الحوثية الانقلابية، إن القصف الذي استهدف محطة شركة النفط في صنعاء أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، في حصيلة أولية للضحايا.