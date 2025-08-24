شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وزارة الدفاع التابعة للحوثيين تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا حول الغارات الإسرائيلية قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين قبل قليل أن دفاعاتها الجوية "تمكنت من تحييد أغلب الطائرات الإسرائيلية" التي نفذت غارات على صنعاء.

لكن ما حدث على الأرض يكذب هذا الادعاء بوضوح: الغارات استهدفت بالفعل محطة النفط في شارع الستين ومحطة الكهرباء في حزيز، وأصابت أهدافها وسط العاصمة.

بيان الحوثيين بدا كعادة بياناتهم مجرد محاولة لرفع المعنويات، بينما الحقيقة أن الدفاعات لم تمنع الطائرات من قصف مواقع حيوية، وما قيل عن "إجبار الطائرات على المغادرة" لا يعدو كونه عبارة للاستهلاك الإعلامي.