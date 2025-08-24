شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تعليق إسرائيلي على الانفجارات العنيفة في العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء قبل قليل سلسلة انفجارات عنيفة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن دوي الانفجارات سُمِع من مناطق الستين والنهدين وحزيز، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة.

لم تصدر بعد بيانات رسمية حول أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار، فيما يواصل السكان متابعة التطورات بحذر شديد.

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن قوات الاحتلال بدأت تنفيذ عمليات في اليمن.