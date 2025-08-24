شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التفاصيل الكاملة للاشتباكات التي اندلعت في مبنى الجوازات بالعاصمة عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقفت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الأحد في مديرية خور مكسر بمدينة عدن، وذلك عقب تدخل قوة عسكرية قامت بفرض سيطرتها على مبنى الهجرة والجوازات.

​ووفقًا لمصادر محلية لكريتر سكاي، جاء هذا التطور بعد مواجهات عنيفة بين قوتين عسكريتين سعت إحداهما للسيطرة على المبنى، مما دفع بقوة ثالثة للتدخل ووضع حد للنزاع. وقد تم تسليم المبنى بالكامل للقوة المتدخلة، مما أنهى حالة التوتر التي سادت المنطقة.

