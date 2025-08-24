اخبار اليمن

عاجل: التفاصيل الكاملة للاشتباكات التي اندلعت في مبنى الجوازات بالعاصمة عدن "صورة"

0 نشر
0 تبليغ

عاجل: التفاصيل الكاملة للاشتباكات التي اندلعت في مبنى الجوازات بالعاصمة عدن "صورة"

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التفاصيل الكاملة للاشتباكات التي اندلعت في مبنى الجوازات بالعاصمة عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقفت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الأحد في مديرية خور مكسر بمدينة عدن، وذلك عقب تدخل قوة عسكرية قامت بفرض سيطرتها على مبنى الهجرة والجوازات.

​ووفقًا لمصادر محلية لكريتر سكاي، جاء هذا التطور بعد مواجهات عنيفة بين قوتين عسكريتين سعت إحداهما للسيطرة على المبنى، مما دفع بقوة ثالثة للتدخل ووضع حد للنزاع. وقد تم تسليم المبنى بالكامل للقوة المتدخلة، مما أنهى حالة التوتر التي سادت المنطقة.
 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا