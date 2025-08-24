شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اشتباكات عنيفة حول مبنى الهجرة والجوازات في خور مكسر بعدن "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفجرت مساء الأحد اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين حول مبنى الهجرة والجوازات في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من حصار المبنى وسط توتر متصاعد.

وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة جديدة السيطرة على المبنى وطرد القوة التي تتولى حمايته منذ فترة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار كثيف في محيط المرفق.

وأضافت المصادر أن أصوات الرصاص سُمعت في الأحياء القريبة، فيما شهدت المنطقة حالة استنفار أمني وإغلاق للطرق المؤدية إلى المبنى، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.

ويُعد مبنى الهجرة والجوازات في خور مكسر من أهم المرافق الخدمية في عدن، إلا أن الخلافات بين القوى الأمنية حول تبعية حمايته تسببت بإغلاقه منذ أكثر من أسبوع، ما ضاعف من معاناة المواطنين الذين تعطلت معاملاتهم بشكل كامل.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين جراء هذه المواجهات.