شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصرع 2 من كبار الحوثيين.. تسريب صور الهالكين يثير الجدل في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة المحتلة صنعاء تسريب أسماء وصور القياديين الحوثيين البارزين إبراهيم حسن المداني ومحمد محمد الآنسي، وسط ترجيحات بمقتلهم خلال مهمة خارجية محتملة مع حزب الله أو في إيران، بحسب مصادر محلية.



وأوضحت المصادر أن الصور تم تسريبها في صنعاء دون الكشف عن مكان مقتلهما بالضبط، ما أثار حالة من الجدل بين المليشيات والكوادر الحوثية حول ملابسات الحادثة.



وفي رواية أخرى، ذكرت أنباء ورادة في من صنعاء، أن إبراهيم حسن المداني كان متورطاً بمحاولة اغتيال وزير داخلية الميليشيات عبدالكريم الحوثي، إلا أن مرافقين الوزير تمكنوا من تصفية المداني على الفور، فيما استمر الصراع الداخلي بين قيادات المليشيات.



ويعتبر إبراهيم المداني من أبرز قيادات الحوثيين، وعُين نائباً لوزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، بينما كان محمد الآنسي يشغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية ورئيس القطاع الاقتصادي في رئاسة الجمهورية الحوثية.

