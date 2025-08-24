شكرا لبحثكم عن خبر جوازات خور مكسر على صفيح ساخن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حاصرت قوات عسكرية مساء الأحد مبنى الهجرة والجوازات في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لطرد القوة التي تتولى حمايته منذ فترة، وسط أجواء من التوتر والخشية من اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد أن المبنى مغلق منذ أكثر من أسبوع، عقب توجيهات صادرة من مدير أمن عدن بوقف العمل فيه، وذلك بسبب عدم وضوح تبعية القوة التي كانت تتولى حمايته، الأمر الذي تسبب بتوقف مصالح المواطنين الذين يقصدون المرفق لإنجاز معاملاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التي حاصرت المبنى اليوم جاءت بعد خلافات متصاعدة مع القوة السابقة المكلفة بالحماية، والتي ترفض مغادرة الموقع رغم القرارات الأمنية، ما دفع السلطات للدفع بتعزيزات جديدة في محاولة لفرض واقع أمني جديد.

ويُعد مبنى الهجرة والجوازات في خور مكسر واحدًا من أهم المرافق الخدمية في عدن، حيث يرتاده المئات يوميًا لاستصدار وتجديد جوازات السفر، غير أن إغلاقه منذ أسبوع وتواصل الخلافات الأمنية حوله ضاعف من معاناة المواطنين وأجبر كثيرين على تأجيل معاملاتهم.

ويخشى الأهالي من استمرار هذه الأزمة في ظل غياب حلول واضحة من