شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى غامض بـ11 طابقًا يثير التساؤلات في باتجاه مفرق ماوية بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مبنى غير مكتمل مكوّن من 11 طابقًا في منطقة الحوبان – باتجاه مفرق ماوية تساؤلات واسعة بين السكان والمارة، نظرًا لشكله غير المألوف وضيق مساحة كل طابق، ما جعله يبدو ككتلة عمودية غريبة لا تتناسب مع الطابع العمراني للمنطقة.

ورغم ضخامة ارتفاعه مقارنة بالمباني المحيطة، إلا أن المشروع يبدو متوقفًا منذ فترة دون أي أعمال بناء تُذكر، ما فتح الباب أمام التكهنات حول الغرض الحقيقي منه، سواء كان مشروعًا سكنيًا محدود المساحة، أو مبنى تجاريًا متعدد الاستخدام، أو تصميمًا غير مدروس تم إيقافه لأسباب تنظيمية أو مالية.

مصادر محلية أشارت إلى أن البناء قد لا يكون حاصلًا على التراخيص الكاملة، أو أن ظروف السوق والتمويل حالت دون استكماله، في وقت تتوسع فيه الحوبان عمرانيًا بشكل سريع وعشوائي، وسط دعوات رسمية لضبط البناء والتنظيم الحضري.

ويطالب المواطنون الجهات المعنية في تعز بتوضيح وضع المشروع، وكشف مصيره، خصوصًا مع ما قد يشكّله من خطر إنشائي إن تُرك على حاله دون رقابة أو معالجة فنية.

