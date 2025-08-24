شكرا لقرائتكم خبر عن علي محسن الأحمر يُطلق تحذيراً مزلزلاً للحوثيين في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في رسالة سياسية مدوية تُعيد ترتيب الأوراق في الساحة اليمنية، خرج نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ببيان ناري بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ليُذكّر بدور الحزب التاريخي كركيزة من ركائز الدولة الحديثة، ويُوجّه انتقاداً لاذعاً لما وصفه بـ"المشروع الكهنوتي الطائفي" المدعوم من إيران، في إشارة مباشرة إلى جماعة الحوثي.

البيان، الذي نُشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لم يكن مجرد تهنئة بمناسبة وطنية، بل كان بمثابة إعادة إطلاق للخطاب الجمهوري المتماسك، في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تفاعلات متسارعة على المستويين الداخلي والإقليمي.

حيث أكد الفريق علي محسن الأحمر أن الذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، التي تصادف 24 أغسطس 1982، ليست مجرد مناسبة تذكارية، بل "محطة وطنية جامعة" جسّدت، بحسب تعبيره، "روح التلاحم والاصطفاف الوطني"، وحملت معها "الميثاق الوطني" كأساس لهوية اليمنيين ونهجهم الوسطي.

وأشار الأحمر إلى أن الحزب، منذ تأسيسه على يد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لعب دوراً محورياً في بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث أسهم في "المسار التنموي والسياسي" للبلاد، وأرسى مبادئ الوحدة والجمهورية والمواطنة المتساوية.

وأكد أن التمسك بـ"قيم الحرية، والعدالة، والانتماء الجمهوري" لم يعد خياراً، بل "مسؤولية وطنية كبرى" في مواجهة ما وصفه بـ"مشاريع التفرقة والاستعلاء، التي تستهدف النسيج الاجتماعي للشعب اليمني".

وفي أقوى تعبيراته، وصف نائب الرئيس السابق الحركة الحوثية بأنها "مشروع كهنوتي طائفي، يمثل أداة تنفيذية لولاية الفقيه الإيرانية"، مضيفاً:

"هذا المشروع لا يقبل شريكاً، ولا يعترف بالتنوع، ولا بمبادئ الجمهورية، ولا بالديمقراطية، ولا بحرية الإنسان اليمني".

وأضاف الأحمر: "لقد حاولوا تزييف التاريخ، وفرض سلطة الأمر الواقع، لكن اليمن سيبقى جمهورياً حراً، صامداً في وجه الدجل والكهنوت".

ووجه التحية لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، ولكل "أحرار اليمن"، مؤكداً أن النصر حليف الشعب، "بفضل تكاتف أبنائه، ووحدتهم، وتضحياتهم الجسام التي لا تُقدّر بثمن".