الخسائر بعشرات الملايين...ينتقم من أخيه بإحراق محله التجاري

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة البحث الجنائي بمحافظة الضالع عن ضبط متهم في قضية حريق عمدي استهدف محلاً تجارياً لبيع الملابس.

وأوضحت الشرطة أن المتهم المدعو (م. أ. ع) البالغ من العمر 30 عاماً، أقدم على إحراق محل تابع لشقيقه بدر (أ. ع) البالغ 46 عاماً، ما أدى إلى خسائر مادية قُدّرت بنحو خمسين مليون ريال.

وأكدت الشرطة أنه تم احتجاز المتهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.