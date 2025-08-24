شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يحافظ على استقراره في عدن وسط تباين حاد مع صنعاء والان مع التفاصيل

شهدت أسواق الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية استقرارًا ملحوظًا في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ويعود هذا الاستقرار إلى سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة وضبط السوق.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.



وعلى النقيض، حافظت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين على استقرارها عند مستويات أقل بكثير، حيث وصل سعر الدولار في صنعاء إلى 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما بقي سعر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.



يُظهر هذا التباين الكبير في أسعار الصرف بين الشمال والجنوب الانقسام الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين في كل منطقة.