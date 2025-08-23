عدن - ياسمين التهامي - تباين كبير في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء.. الدولار يقترب من 1632 ريالًا في مناطق الحكومة

السبت 23 أغسطس 2025 الساعة 11:11



وسجّل الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية بمدينة عدن 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.



وفي صنعاء، بلغ سعر الدولار 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.



أسعار الصرف اليوم

عدن

• الدولار الأمريكي: شراء 1617 – بيع 1632

• الريال السعودي: شراء 425 – بيع 428



صنعاء

• الدولار الأمريكي: شراء 535 – بيع 538

• الريال السعودي: شراء 140 – بيع 140.40