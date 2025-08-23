مستثمر يمني كبير يهرب إلى السعودية والداخلية تمنحه الإقامة الدائمة على الفور

تسببت الحرب الدائرية في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات في تدهور القطار الاقتصادي الذي وصل إلى حافة الانهيار، حيث تراجعت قيمة الريال اليمني بشكل كبير وانعدمت البيئة الآمنة للاستثمار، وهو ما دفع بالكثير من التجار والمستثمرين اليمنيين إلى نقل استثماراتهم إلى المملكة العربية السعودية واستغلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة بهدف جذب المستثمرين من خلال إطلاق الإقامة الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وتقديم العديد من الامتيازات وتوفير بيئة آمنة وملائمة للاستثمار.

مستثمر يمني ينقل استثماراته إلى السعودية ويحصل على الإقامة الدائمة

كشف الصحفي اليمني "صالح شنظور"، عن مغادرة مستثمر يمني كبير إلى المملكة العربية السعودية ونقل استثماراته إليها بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وانعدام البيئة الآمنة للاستثمار، وأوضح الشنظور أن المستثمر نقل ما يقارب 70% من أعماله إلى السعودية، وأبقى 30% فقط في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ولم يكشف الصحفي الشنظور عن هوية المستثمر، لكنه أوضح أنه حصل على الإقامة الدائمة في السعودية والتي تمنحه العديد من الامتيازات الكبيرة التي سوف تساهم في تنمية استثماراته وتفتح أمامه العديد من الفرص في مجالات العمل والتملك والاستثمار.

الاستثمارات اليمنية في السعودية

بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في السعودية نحو 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليارات دولار) نهاية عام 2023 بعدد 3094 ترخيصاً"، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول.

أما عدد الاستثمارات اليمنية التي دخلت السوق السعودية العام الماضي 2024، فقد بلغ 838 استثماراً، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبد الله بن محفوظ.

ماهي الإقامة الدائمة في السعودية؟

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية هي نوع من الإقامة التي توفر فرصًا متعددة للاستقرار والمشاركة الفعالة في المجتمع السعودي، حيث تمنح الإقامة الدائمة حاملها حق البقاء في المملكة لفترة غير محددة دون الحاجة إلى كفيل أو رعاية من مواطن سعودي، بالإضافة إلى العديد من المزايا مثل العيش والاستثمار بحرية في جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى كفيل، وتملك العقارات بدون قيود، والحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين مثل التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن الإقامة الدائمة تسمح لحاملها استقدام أسرته وتسهل له إجراءات السفر من وإلى المملكة دون الحاجة للحصول على تأشيرة في كل مرة.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

تختلف رسوم الإقامة الدائمة في السعودية بناءً على نوع الإقامة المميزة التي يتم التقديم للحصول عليها، تبلغ رسوم الإقامة الدائمة 800 ألف ريال سعودي، كما يمكن الحصول على الإقامة المميزة لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل رسوم تبلغ 100 ألف ريال سعودي تدفع سنويًا، أما النوع الثالث فهو إقامة الكفاءات الاستثنائية وتمُنح لرواد الأعمال، والموهوبين، والمستثمرين، ومالكي العقارات ورسومها 4 آلاف ريال سعودي فقط، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.