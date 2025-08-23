طقساً عاصف وأمطارًا غزيرة.. الأرصاد يعلن أسماء المحافظات اليمنية الواقعة تحت دائرة الخطر اليوم السبت

قال مركز الأرصاد والإنذار المبكر أن أمطارًا غزيرة سوف تؤثر اليوم السبت على عدد من المحافظات اليمنية الواقعة في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية أيضًا، ودعا المركز في النشرة الجوية الصادرة الجميع إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية وقيادة المركبات بحذر شديد على الطرقات التي تنخفض فيها الرؤية الأفقية بسبب تساقط الأمطار وتكون الضباب.

طقساً غاضب وأمطارًا غزيرة.. الأرصاد يعلن أسماء المحافظات اليمنية الواقعة تحت دائرة الخطر اليوم السبت

أوضح مركز الأرصاد والإنذار المبكر أن الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025، سوف تؤثر بدرجة كبيرة على المحافظات الجبلية وتشمل صنعاء وعمران وصعدة وحجة والمحويت وتعز ولحج وإب وأبين والضالع والبيضاء وذمار وريمة، بالإضافة إلى سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية، وأجزاء من أرخبيل سقطرى والصحاري والهضاب في محافظات الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.

وأضافت نشرة الأرصاد إن الأمطار المتوقعة سوف تكون متفاوتة الشدة والغزارة ومصحوبة بالعديد من التأثيرات، وتشمل صواعق رعدية شديدة، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض الطرقات بسبب السحب المنخفضة وتكون الضباب الكثيف.

تنبيهات وتحذيرات هامة

دعا مركز الأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب من الأماكن المهددة بالإنهيار بسبب الأمطار، كما حذر من الجلوس في المناطق المكشوفة واستخدام الهاتف المحمول أثناء الصواعق الرعدية.

وشدد المركز على أهمية الإلتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة واتباع الإرشادات الوقائية للحد من الآثار السلبية المحتملة.