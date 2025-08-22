شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الضياء الرائدة الأهلية بمحافظة اب تحتفي بتفوق طلابها وتكرمهم بجوائز والان مع التفاصيل

كرمت مدارس (الضياء الرائدة الأهلية) طلابها وطالباتها المتفوقين في اختبارات الشهادة الأساسية اليوم في حفل كرنفالي بهيج حضره قيادات تربوية وشخصيات اجتماعية وأولياء أمور الطلاب والطالبات

وفي الحفل هنأت إدارة المدرسة طلابهاوطالباتها المتفوقين والذين حققوا معدلات متقدمة وقالت ( نتقدم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات لأبنائنا الطلاب والطالبات المتفوقين في امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي (2025/2024) )

وبهذه المناسبة كرمت الأستاذة امل عبد العزيز البخيتي الطلاب الطلاب المتفوقين تشجيعا لهم على جهودهم المتميزة والمثمرة وتحفيزا لزملائهم

واكدت الأستاذة امل البخيتي على أن منح الطلاب والطالبات المتفوقين مكافأت الهدف منه تحفيزهم على الاجتهاد والتحصيل العلمي المميز وبث روح التنافس لتحقيق أفضل النتائج ودعت مديرة المدارس أولياء الأمور إلى متابعة ابنائهم وتهيئة الظروف المناسبة للتحصيل العلمي

وإشارة إلى أن طلاب وطالبات المدرسة حققوا نتائج مميزة ومعدلات مرتفعة هذا العام عكست جهد الكادر التعليمي والتربوي بالمدرسة والتناغم بين المدرسة وأولياء الأمور .

وهنأت الأستاذة امل البخيتي الطلاب والطالبات الذين تفوقوا هذا العام وحققوا أعلى المعدلات. وهم



١/ رقية آمر سيف علي مجمل ٩٨.١٤

٢/دعاء صادق علي أحمد ٩٧.٢٩

٣/سكينة حسين أحمد المساوى ٩٧.٢٩

٤/ ريتا عبدالرحمن أحمد محمد ٩٤

٥/محمد طاهر أمين قاسم ٩٣.٥٧

٦/ سيف آمر سيف علي مجمل ٩١.١٤

٧/ محمد عبدالواحد محمد الشهاري ٩٠

٨/ عبدالملك مروان عبده الصلوي ٨٩.٧١

٩/ محمد أحمد غالب الحسني ٨٩.٤٣

١٠/ يحيى محمد محمد شريف ٨٨.٨٦

١١/ أحمد علي محمد سعيد ٨٧.٤٣

١٢/حماس أحمد نعمان مرشد ٨٦.٤٣

١٣/ عبدالله فؤاد أحمد المليكي ٨٦.٢٩

١٤/ يوسف صالح أحمد العفيف ٨٥.٥٧

١٥/ دعاء أحمد نعمان العقاب ٨٥.٢٩

١٦/ دعاء أحمد محمد الفقيه ٨٥

١٧/ علياء أنور محمد النصيف ٨٥

