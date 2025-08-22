ابتدءاً من اليوم: السجن والترحيل لأي مقيم يتحدث أو يناقش هذه الأمور في السعودية!!

حذر كاتب سعودي ومختص قانوني في المملكة العربية السعودية جميع المقيمين والمواطنين من إرتكاب بعض المخالفات التي يقع فيها الكثيرون دون علمهم، ومن ضمن تلك المخالفات مخالفة شائعة جداً، وهي القيام بالحديث في أمور قد تذهب بهم لمخالفة بسبب العنصرية والألفاظ النابية.

السجن والترحيل لأي مقيم يتحدث أو يناقش هذه الأمور في السعودية!!

كما اشار الكاتب في مقالة سابقة له أن قانون الوحدة الوطنية ينص على أن أي خطاب يوجه إلى الوافدين يهدف إلى كراهيتهم أو السعي إلى ازدرائهم فهو خطاب مجرّم بموجب أحكام القانون، كما يعاقب مرتكبه بالسجن لفترة لا تقل عن سنة وغرامة مالية كبيرة.

وأضاف أن قانون الوحدة الوطنية لا ينص على تجريم استخدام خطاب الكراهية الذي يقوم به بعض الأشخاص يومياً تجاه الوافدين لمجرد أنهم وافدون فحسب، لكنه يجرم استخدام أي خطاب يعتمد على تفوق أي أصل أو عرق ويجعله متميزا عن أصل وعرق الآخرين فقط لمجرد الإنتماء إليه، وأنه بموجب قانون الوحدة الوطنية فإن غرامة هذا الأمر لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى الترحيل النهائي، باعتبارها جريمة عنصرية حرمها القانون الدولي الإنساني وحظرتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت.