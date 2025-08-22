شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن وتهدد بالرد والان مع التفاصيل

أعلنت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعد أن أطلقت صفارات الإنذار تحذيرات في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود مع مصر وقطاع غزة.



ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد حاولت الدفاعات الجوية عدة مرات إسقاط الطائرة قبل أن تتمكن من اعتراضها وهي في طريقها شمالًا من الحدود المصرية.

وقد شملت المناطق التي تعرضت للتحذير مناطق مثل بني نتساريم، نفيه، وتلميه يوسف، وديكل، بالإضافة إلى بلدات أخرى في الجنوب الإسرائيلي.

تأتي هذه الحادثة في ظل تهديدات سابقة من مصادر أمنية إسرائيلية بالرد على ما وصفته بـ"إرهاب الحوثيين".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن مصدر أمني قوله إن رئيس الأركان يتابع هذا الملف باستمرار، وذلك في ضوء سلسلة الهجمات والتطورات الأخيرة. وأشار الموقع إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وسّعت أنشطتها لجمع المعلومات عن الحوثيين، كما نُوقشت هذه القضايا مع القيادة المركزية الأمريكية.