3 دول خليجية تقدم منحة مالية ضخمة للبنك المركزي اليمني وسعر صرف الريال السعودي سوف ينخفض إلى 250 ريال يمني

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية أن ثلاث دول خليجية تعتزم تقديم منحة مالية كبيرة لدعم البنك المركزي اليمني ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها قيادة البنك مطلع الشهر الجاري بهدف تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام، وأوضحت المصادر أن المنحة المالية ستقدمها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

قالت مصادر يمنية أن دول الخليج وافقت على تقديم منحة مالية للبنك المركزي اليمني بعد لمسوا جدية الحكومة اليمنية في الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن رفع قيمة الريال اليمني بعد أن كان على حافة الانهيار.

وأوضحت أن الدول التي وافقت على تقديم المنحة المالية الجديدة للبنك المركزي اليمني هي المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وتقدر المنحة بنحو 5 مليار دولار، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه المنحة في تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بنسبة 40%.

ومن المتوقع أن ينهي رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك زيارته الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الساعات القادمة ويتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لوضع اللمسات الأخيرة على المنحة المالية التي تم اعتمادها بشكل شبه رسمي.

الحكومة اليمنية والاصلاحات الاقتصادية

أطلقت الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي اليمني مطلع شهر أغسطس الجاري سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد شملت إغلاق أكثر من 60 شركة ومنشآة صرافة مخالفة للوائح والأنظمة الصادرة عن البنك، بالإضافة إلى تحديد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بحيث لا يتجاوز المبلغ 2000 دولار فقط، وذلك بهدف الحفاظ على العملات الأجنبية، كما تضمنت الإجراءات أيضًا منع التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية فقط.

وقد أسفرت الإصلاحات الاقتصادية في تحسن قيمة الريال اليمني الذي كان قد شهد خلال الفترة الماضية انهيار كبير أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر الريال السعودي من 750 إلى 428 ريال يمني، كما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي من 3000 إلى 1620 ريال يمني، وقد انعكس هذا التحسن على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطن اليمني.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه المنحة المالية الجديدة في تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الريال السعودي إلى 250 ريال يمني، والدولار الأمريكي إلى 1200 ريال يمني.