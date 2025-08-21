شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدير شرطة التعزية في تفجير بعبوة ناسفة يهزّ مدينة تعز والان مع التفاصيل

في حادثة هزّت قرية يفاعة التابعة لمديرية المنصورية جنوبي محافظة الحديدة، عثر أهالي القرية صباح اليوم على جثة شاب يُدعى عبده، مُعلّقة على شج رة في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الخوف والصدمة بين السكان.



وقد أفادت مصادر محلية بأن الأهالي تفاجأوا بالمشهد الصادم، حيث كانت الجثة مُعلّقة على شجرة في أطراف القرية، دون وجود أي معلومات تُشير إلى الأسباب أو الجهة التي تقف وراء الحادثة.



وتأتي هذه الحادثة في ظلّ سيطرة جماعة الحوثي على المنطقة، مما يُصعّب من إمكانية الحصول على معلومات دقيقة حول ملابسات الجريمة.



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قِبل سلطات جماعة الحوثي في محافظة الحديدة حول هذه الجريمة، وهو ما يزيد من الغموض حولها ويُثير تساؤلات حول طبيعة الأوضاع الأمنية في المنطقة.