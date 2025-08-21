اخبار اليمن

مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها!

0 نشر
0 تبليغ

  • مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها! 1/2
  • مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها! 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها!

في حادثة مأساوية تُسلّط الضوء على خطورة انتشار السلاح وتهوره، لقيت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا مصرعها في محافظة الضالع، بعد أن أصيبت بطلقة قاتلة من سلاح كان يلهو به أحد أبنائها، ذو الـ11 عامًا.

 

فقد أعلنت شرطة الضالع أن الحادث وقع نتيجة إهمال وترك سلاح من نوع "كلاشينكوف" في متناول طفل، ليُطلق منه رصاصة استقرّت في بطن الأم، لتُفارق الحياة على الفور.


وتُحذّر شرطة الضالع في بيانها من مخاطر ترك الأسلحة النارية في متناول الأطفال، مُشدّدة على أن هذه الممارسات غالبًا ما تُؤدي إلى كوارث تُودي بحياة الأبرياء، سواء كانوا أطفالًا أو أفرادًا من العائلة، مُنبّهة إلى ضرورة التوعية بمخاطر حمل السلاح في المنازل.

facebook.png

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا