"ميتا" تعيد هيكلة فريق الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة

تسعى شركة ميتا إلى تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بعد استحواذها على مجموعة من المواهب في الأشهر الأخيرة، حيث أنفقت مئات ملايين الدولارات في هذا السياق، وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ.

وأعلنت ميتا عن إعادة تسمية فريق الذكاء الاصطناعي الخاص بها ليصبح "ميتا سوبر إنتلجينس لاب"، في دلالة على أهدافها الطموحة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة قسم الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات هذا العام، في محاولة للتكيف مع الخبراء الذين استقطبتهم من الشركات المنافسة، حيث تصل قيمة عقودهم إلى مئات الملايين من الدولارات.

وترى ميتا أن الذكاء الاصطناعي الخارق يمثل نموذجًا متطورًا يمكنه أداء العديد من المهام بشكل أفضل من البشر، مما يوفر فوائد كبيرة لكل من الأفراد والشركات.

وجاءت تفاصيل الهيكل الجديد لقسم الذكاء الاصطناعي في مذكرة داخلية من رئيس القسم ألكسندر وانغ، الذي انضم حديثاً إلى ميتا. وينقسم القسم بعد التعديل إلى أربعة أقسام رئيسية.

وعلى الرغم من التغييرات، لم تقم ميتا بإقالة أي موظفين، حيث تسعى لتعزيز أداء الفريق، باستثناء لوريدانا كريسان التي غادرت لتلتحق بشركة "فيغما".