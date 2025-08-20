شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 شركات دوائية في مأرب بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إغلاق 7 شركات دوائية في مأرب بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة

أعلن فرع الهيئة العليا للأدوية بمحافظة مأرب عن إغلاق سبع شركات دوائية في المدينة، وذلك بعد أن تبين أنها لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة للأدوية، والتي تم تخفيضها مؤخراً مع تحسن قيمة العملة المحلية.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة في مأرب، الدكتور عادل القردعي، أن فرق التفتيش الميداني رصدت مخالفات متعددة، منها عدم الالتزام بالتعاميم الرسمية وعدم إجراء جرد دقيق للمخزون، مما استدعى إغلاق هذه الشركات حتى إشعار آخر.



وأكد القردعي أن عمليات الرقابة على سوق الدواء ستستمر بشكل مكثف لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المرضى، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص نهائياً.



ودعا الدكتور القردعي جميع الشركات والموزعين والصيدليات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة لضمان توفير الدواء للمواطنين بأسعار عادلة.