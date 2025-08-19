شكرا لقرائتكم خبر عن ابو حيدر العولقي يصدم جمهوره قبل قليل وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج ابوحيدر العولقي عن صمته اليوم وقال في منشور على صفحته قبل دقائق وهو يتحدث بمرارة أنه واجه "مطب" قد يودي بحياته

كما قام العولقي بتثبيت تعليق مؤلم قال فيه:

أمانة في رقابكم… ولدي حيدر في العناية المركزة، و ولدي مقداد مصاب بالسرطان، وأبي المريض بالقلب، وأمي الكفيفة… أمانة في رقابكم."



واعتبر جمهور ابو حيدر هذه الرسالة أنها تحمل مؤشرات خطيرة عن وضعه وما يتعرض له من ضغوطات أو تهديدات قد تصل إلى استهداف مباشر لحياته.



هذا وكان قد تقدم في وقت سابق عدد من مالكي معارض بيع السيارات في العاصمة صنعاء بشكوى رسمية إلى الغرفة التجارية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة في حكومة الحوثيين، يتهمون فيها مالك معرض سيارات في محافظة إب، المعروف باسم "أبو حيدر العولقي"، بالتسبب في تدهور قطاع بيع السيارات.



وجاء في الشكوى أن العولقي يبيع المركبات بأسعار تقل بنسبة تتجاوز 50% عن الأسعار المتداولة في السوق المحلي، مما أدى إلى أزمة حادة في نشاط المعارض التجارية.

ووفقًا لأصحاب المعارض المتضررة، فإن السوق يعاني أصلاً من تدهور بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانهيار قطاعات عدة مثل العقارات والزراعة، مما زاد من تفاقم الأزمة في قطاع السيارات.

ويُعرف "أبو حيدر" بشهرته الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيه المليون، مستفيدًا من أسلوبه العفوي وشعاراته الشهيرة مثل "خلّو الناس تسوقُم" و"محبوط العمل"، التي جعلته شخصية مؤثرة في السوق.

ومع تزايد ثروته وشهرته، يقول مالكو المعارض إنهم باتوا "محابيط أعمال" يواجهون خطر الإفلاس بسبب المنافسة غير المشروعة التي يمارسها العولقي، والتي تهدد استقرار قطاع بيع السيارات في مناطق سيطرة الحوثيين

