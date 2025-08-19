شكرا لقرائتكم خبر عن وقت صلاة الجمعة...دولة خليجية تصدر قراراً بإغلاق المحال التجارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة القطرية قراراً يقضي بإلزام المحال التجارية والصناعية والعامة بالتوقف عن مزاولة أنشطتها لمدة ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة، ابتداءً من الأذان الأول وحتى انتهاء الصلاة، وذلك في إطار تنظيم جديد يراعي الطابع الديني والاجتماعي للمجتمع.

القرار، الصادر عن وزير التجارة والصناعة والمنشور في الجريدة الرسمية، يتيح للمحال ممارسة أنشطتها طوال اليوم وفق تقديرها، مع منح الوزارة صلاحية تقييد ساعات العمل لبعض الأنشطة متى اقتضت المصلحة العامة.

واستثنى القرار عدداً من القطاعات الحيوية والخدمية من الالتزام بهذا التوقف، من بينها الصيدليات، والمستشفيات، والفنادق، والمخابز، ومحطات الوقود، إلى جانب شركات الاتصالات والطيران، والأعمال التي تُدار بنظام المناوبات. كما شمل الاستثناء المحال التجارية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى أنشطة نقل الركاب والبضائع براً وبحراً وجواً، مع إمكانية إدراج أنشطة أخرى عند الحاجة.

وأكدت الحكومة أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مشددة على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كلٌّ في نطاق اختصاصه.