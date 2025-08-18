شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاسعار...وزارة النقل تحدد تعرفة جديدة للنقل البري الدولي من اليمن إلى السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري – المركز الرئيسي بعدن – عن تسعيرة جديدة لتذاكر السفر عبر النقل البري الدولي من مختلف المحافظات اليمنية إلى عدد من المدن السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

وبحسب التعميم الصادر عن رئاسة الهيئة، فقد تم تحديد أسعار التذاكر من عدن إلى كل من مكة المكرمة والرياض وجيزان والدمام والمدينة المنورة بمبلغ 150 ألف ريال، فيما تبلغ قيمة تذاكر خدمة "VIP" من عدن إلى الوجهات ذاتها 170 ألف ريال.

كما حددت التسعيرة الجديدة تكلفة السفر من مأرب وشبوة إلى مكة المكرمة والرياض بـ 80 ألف ريال، وإلى جيزان والدمام والمدينة المنورة بـ 130 ألف ريال، مع اعتماد خدمة "VIP" بمبلغ 150 ألف ريال.

وفيما يتعلق بخط المكلا وسيئون، فقد بلغت أسعار التذاكر إلى مكة المكرمة والرياض 80 ألف ريال، وإلى جيزان والدمام والمدينة المنورة 130 ألف ريال، فيما حُددت خدمة "VIP" بـ 150 ألف ريال.

أما على خط تعز – المدينة المنورة، فقد حددت التسعيرة بـ 130 ألف ريال للتذكرة العادية، و150 ألف ريال لتذكرة "VIP".

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري على جميع مكاتب الحجز الالتزام الصارم بهذه الأسعار، مع ضرورة إعلانها بوضوح في لوحات خاصة داخل مكاتبها. وشددت أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.