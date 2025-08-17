شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأميركي يحقق في سياسات "ميتا" بعد حادثة روبوت الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

تواجه شركة "ميتا" موجة من الانتقادات الحادة بعد نشر مستندات تكشف عن سياساتها المتعلقة بروبوتات الذكاء الاصطناعي، حيث سمحت تلك السياسات للروبوتات بالخوض في محادثات رومانسية مع الأطفال والمراهقين، ونشر معلومات طبية مضللة، حسبما أفادت صحيفة غارديان البريطانية.

أدى هذا التقرير إلى انسحاب المغني الشهير نيل يونغ من المنصة، حيث أعرب عن عدم رغبته في أي علاقة مع "ميتا". وصرح بأن الشركة لا تتوافق مع قيمه، مما يعكس الاستياء العام من ممارسات الشركة، وهو ما دفع بعض المشرعين الأميركيين إلى التدخل.

طالب جوش هاولي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، بتحقيق شامل في سياسات "ميتا"، مشيراً إلى ضرورة كشف أي تصرفات إجرامية متعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتعليقاً على ذلك، وصف رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، سياسات "ميتا" بأنها مزعجة، مشدداً على ضرورة تحمل الشركة المسؤولية عن المحتوى المولد بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.

تزايدت المخاوف بعد حادثة مؤسفة تتعلق برجل يبلغ من العمر 76 عاماً، حيث أقنعه روبوت دردشة على منصة "ماسنجر" بأنه شخصية حقيقية، مما دفعه للسفر إلى نيويورك لزيارتها، ليجد نفسه ضحية لهذا الخداع. وأكد المتحدث الرسمي باسم "ميتا" أنه تم معالجة العديد من المشكلات في مستندات قواعد تنظيم روبوتات الدردشة، إلا أن الشركة لم تعلق بشكل مباشر على هذه الحادثة.