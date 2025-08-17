شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اعتقال الصحفي في مأرب وتطالب بالإفراج الفوري عنه والان مع التفاصيل

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة ما تعرض له الصحفي حمود هزاع في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، من اعتقال ومداهمة لمنزله. وقد نفذت عملية المداهمة قوة أمنية برفقة شرطة نسائية، قامت باعتقاله ومصادرة بعض أغراضه.



وذكرت النقابة أن هزاع كان قد نشر تفاصيل الاقتحام على صفحته في "فيسبوك" فور وقوعه، مؤكداً أنه يطالب بتطبيق القانون في التعامل معه بصفته صحفياً مدنياً أعزل.



وحمّلت النقابة الأجهزة الأمنية في مأرب المسؤولية الكاملة عن ما حدث، مطالبة محافظ المحافظة بالتدخل الفوري للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما شددت على ضرورة إنهاء التعامل العدائي مع الصحفيين وأصحاب الرأي.وأشارت النقابة إلى أن هزاع كان قد تقدم بشكاوى سابقة بشأن تلقيه تهديدات وتحريضاً من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشوراته. وعبرت النقابة عن استنكارها لتورط بعض من يصفون أنفسهم بالصحفيين والناشطين في حملات تحريضية ضد زملائهم، ومساندتهم لإجراءات قمع حرية التعبير.



وفي ختام بيانها، جددت النقابة دعوتها إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، واحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام القوة في مواجهة الصحفيين أو التضييق على حقهم في ممارسة مهنتهم.