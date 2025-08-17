شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى تُشعل الشارع الإسرائيلي: "يوم غضب وطني" يطالب بإنهاء الحرب قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عائلات الأسرى تُشعل الشارع الإسرائيلي: "يوم غضب وطني" يطالب بإنهاء الحرب قبل فوات الأوان

نظم إسرائيليون إضرابات واحتجاجات واسعة، اليوم الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وأغلق المتظاهرون الطرق بمختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين قد دعت إلى "يوم وطني لوقف مظاهر الحياة اليومية" في إسرائيل، اليوم الأحد، للإعراب عن إحباطهم المتنامي إزاء تواصل الحرب 22 شهراً.



وتخشى عائلات الأسرى من أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب قد يُعرّض حياة الرهائن الخمسين المتبقين في غزة للخطر، ويُعتقد أن عشرين منهم فقط مازالوا على قيد الحياة.

وأمس السبت، خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع وسط تل أبيب للضغط من أجل مطالبهم بإنهاء حرب غزة وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى.



واستجاب عدة آلاف من الأشخاص لدعوة منتدى عائلات الأسرى. كما خرجت مظاهرات في حيفا والقدس وبئر السبع.

ولم تسفر أشهر من المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب عن أي نتائج.

ودفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مجلس الوزراء الأمني لاتخاذ قرار بالسيطرة على مدينة غزة والأحياء السكنية في وسط قطاع غزة.



وعلى الرغم من المخاوف الأولية بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأسرى الذين يعتقد أنهم هناك، بدأ الجيش في تنفيذ الخطط.



ولم يتم استبعاد الحل التفاوضي تماماً بعد، لكن لا يوجد حالياً أي حديث عن استئناف المحادثات غير المباشرة التي يتوسط فيها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.



ومع ذلك، كانت هناك تقارير إعلامية متكررة عن اتصالات ومحادثات استكشافية تهدف إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض.