عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يتماسك.. استقرار نسبي في عدن وفارق كبير مع صنعاء

حافظ الريال اليمني على استقراره النسبي أمام العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة، وذلك بفضل إجراءات حاسمة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لمكافحة المضاربة.

في مدينة عدن، سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الٲحد1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع. أما الريال السعودي، فاستقر عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.

وعلى النقيض، لا يزال الفارق في أسعار الصرف كبيراً جداً في مناطق سيطرة الحوثيين.

ففي صنعاء، بلغ سعر الدولار 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، بينما بقي سعر الريال السعودي ثابتاً عند 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.



أسعار الصرف

. عدن:

.الدولار الأمريكي: شراء 1617 – بيع 1632

.الريال السعودي: شراء 425 – بيع 428



صنعاء:

. الدولار الأمريكي: شراء 535 – بيع 538

. الريال السعودي: شراء 140 – بيع 140.40