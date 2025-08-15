شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر ... "17 مليون يمني يواجهون الجوع" والان مع التفاصيل

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا ومثيرًا للقلق بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث كشفت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع قد تجاوز 17 مليون شخص.

هذا الوضع المأساوي يتفاقم مع استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية التقارير الأممية أشارت إلى أن الأزمة الإنسانية تضرب الأطفال بشكل خاص، حيث يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، مما يهدد حياتهم ومستقبلهم.

وأكدت المنظمة أن محدودية وصول الغذاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى استمرار الصراع، يعيقان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.



وفي ظل هذه الكارثة، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني العاجل، والضغط من أجل وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين.