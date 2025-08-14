شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا حوثيا فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا حوثيا فجر اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من الأراضي اليمنية، في هجوم جديد للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أنه تم اعتراض الصاروخ بنجاح بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي، دون تفعيل صفارات الإنذار.



ويأتي هذا الاعتراض ضمن سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل منذ بدء الحرب.

وقد أطلق الحوثيون منذ ذلك الحين صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، حيث يتم اعتراض معظمها.

بالإضافة إلى ذلك، ينفذ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هجماتهم تأتي في إطار دعمهم للفلسطينيين.



ورداً على هذه الهجمات، تشن إسرائيل ضربات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.