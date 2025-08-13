شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء: لا مبرر لارتفاع الأسعار والرقابة مستمرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن لا مبرر لبقاء أسعار السلع والخدمات مرتفعة، مشدداً على أن القانون هو السقف الوحيد في الرقابة على الأسواق، وأن أي تلاعب بقوت المواطنين سيواجه بحزم.
وأوضح، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن حملات الرقابة لن تتحول إلى استهداف أو تعسف للتجار، لكنها أيضاً لن تسمح بالاحتكار أو الجشع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك للحكومة في توفير السلع والخدمات بأسعار منصفة وجودة مناسبة، بما يتماشى مع استقرار العملة.
وأشار إلى توجيه الوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمتابعة الأسواق يومياً، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود جزء من مسار إصلاح اقتصادي شامل يهدف لتحسين حياة المواطنين، ولا يقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا مبرر لارتفاع الأسعار والرقابة مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.