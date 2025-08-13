شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناشئة تعرض شراء متصفح كروم من جوجل مقابل 34.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

أعلنت شركة بيربليكسيتي إيه.آي، المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن تقديم عرض نقدي بقيمة 34.5 مليار دولار أمريكي لشراء متصفح "كروم" التابع لشركة غوغل، التي تعد جزءًا من مجموعة ألفابت.

ويعتبر هذا العرض كبيرًا، لكنه منخفض مقارنة بالحجم الفعلي للصفقة، كما أنه يتطلب تمويلاً يفوق بكثير القيمة السوقية الحالية لشركة بيربليكسيتي الناشئة.

ويترأس الشركة أرافيند سرينيفاس، الذي عرف عنه تقديم عروض غير تقليدية، حيث سبق وأن اقترح في كانون الثاني/يناير الماضي اندماجًا مع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في محاولة لتخفيف المخاوف الأمريكية بشأن ملكية التطبيق من قِبل جهات صينية.

ويستهدف الاستحواذ على متصفح كروم، الذي يستخدمه أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم، منح بيربليكسيتي أفضلية في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مواجهة الهيمنة التنظيمية المتزايدة على غوغل، خصوصًا في قطاع البحث على الإنترنت.

حتى الآن، لم تصدر غوغل أي تعليق عن العرض، ولم تعلن عن نيتها لبيع المتصفح. كما لا تزال الشركة تعتزم الطعن في قرار محكمة أمريكية صدر العام الماضي، حيث اعتُبرت ممارساتها احتكارية في مجال البحث الإلكتروني. وتعمل وزارة العدل الأمريكية على تصفية متصفح كروم كجزء من تسوية لهذه القضية.