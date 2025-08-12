شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء في اليوم العالمي للشباب: أنتم القوة التي لا تُهزم ونراهن على دوركم في معركة استعادة الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أن شباب اليمن هم القوة التي لا تُهزم والأمل الذي لا ينكسر، مشدداً على أنهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصناعة مستقبله.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قال فيها: "بكم نواجه التحديات، ونبني الغد الذي نستحقه. أنتم نبض الوطن وقوة التغيير، ونراهن على دوركم في معركتنا المصيرية للانتصار في الحرب الاقتصادية، واستكمال استعادة الدولة، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة."

وأشاد الدكتور بن بريك بعطاء الشباب اليمني وصمودهم في مختلف الميادين، مؤكداً أن الحكومة تضع تمكينهم وإشراكهم في صنع القرار ضمن أولوياتها، باعتبارهم صانعي الغد وحملة راية التغيير.

ويُصادف اليوم العالمي للشباب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، يوم 12 أغسطس من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة وإبراز دورهم في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.