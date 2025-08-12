شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدعو لتعاون دولي لمواجهة "تهديدات الحوثيين" في البحر الأحمر والان مع التفاصيل



دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلى تعاون دولي شامل لمواجهة التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدةً أن أمن الممرات الملاحية أساسي لاستقرار وازدهار الدول.



وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، من أن هجمات الحوثيين المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتسبب خسائر بشرية ومادية وبيئية.



وأشار السعدي إلى حوادث سابقة، منها غرق ناقلة "روبيمار" المحملة بالفوسفات والوقود، بالإضافة إلى هجمات الشهر الماضي التي أدت إلى غرق ناقلتين أخريين ووقوع ضحايا.



كما دعا المندوب اليمني إلى دعم قدرات خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية لمواجهة التلوث البحري الناتج عن هذه الهجمات، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وفي ختام كلمته، أعلن السعدي عن تطلع الحكومة اليمنية لإطلاق شراكة للأمن البحري في سبتمبر المقبل بالرياض، باستضافة مشتركة من السعودية والمملكة المتحدة.



وطالب بتغيير التعامل مع سلوك الحوثيين ووضع استراتيجية دولية شاملة لتحويل البحر الأحمر من "مصدر تهديد إلى جسر للسلام".