عدن - ياسمين التهامي - أخطاء تحول الشاي إلى سم ....منها طريقة التخمير والحرارة

يُعد الشاي مشروبًا صحيًا وعطريًا يشربه الكثيرون بعد الوجبات، لكنه قد يصبح ضارًا بالصحة عند ارتكاب أخطاء شائعة في تحضيره أو تناوله.



يشير الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى مدة تخمير الشاي، ودرجة حرارته، وكمية أوراق الشاي المستخدمة. وتتمثل الأخطاء الخمسة في:

1 - تخمير شاي مركز. لتحضير شاي مثالي، يُنصح باتباع قاعدة بسيطة: ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب، وملعقة إضافية. الشاي المركز يحتوي على نسبة عالية من الكافيين (الذي قد يسبب تحفيزًا مفرطًا للجهاز العصبي) والتانينات (التي قد تسبب خللًا في وظائف الأمعاء والإمساك)، كما أنه مدر للبول لذا، لا يُنصح بالإفراط في تناوله.

2 - تخمير الشاي لفترة طويلة، خاصة شاي الأمس. الشاي المعتق يفقد معظم فوائده، ويزيد من تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة، مما قد يسبب ضررًا بالغًا للصحة. لذا، يُفضل تحضير شاي جديد في كل مرة حفاظًا على الصحة.

3 - شرب الشاي ساخنًا جدًا. شرب المشروبات الساخنة جدًا باستمرار، بما فيها الشاي، يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للحلق والمريء والمعدة، وهو أمر ضار جدًا. الحروق المتكررة قد تؤدي إلى تكون أنسجة ندبية، وهي أكثر عرضة للعدوى، مما قد يحفز تكون الأورام الخبيثة.



4. شرب الشاي على معدة فارغة. يُفضل شرب الشاي بعد نصف ساعة من تناول الطعام، فهذه الطريقة تحفز عملية الهضم وتساعد على تسريع عملية الأيض. أما شربه على معدة فارغة فقد يؤدي إلى فقدان الشهية، لأن مستخلص أوراق الشاي يكبح الشعور بالجوع. وتخطي وجبة الإفطار مضر جدًا.



5. شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام. لا تشرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام، لأن بعض المواد الموجودة في هذا المشروب الصحي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد وعناصر مهمة أخرى. لذا، يجب أخذ استراحة والانتظار نصف ساعة، ثم الاستمتاع بشرب الشاي.