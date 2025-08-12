عدن - ياسمين التهامي - أولياء دم الطبيب "السامعي" يرفضون استلام جثمانه.. هل يُعدّ تمييعًا لقضيته؟

وأكدت أسرة الفقيد تمسكها الشديد بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المدان عبدالله أبو يعقوب، متهمةً قيادات حوثية بالتستر عليه وعرقلة مسار العدالة. كما حمّلت الأسرة إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن سلامة جثمان ابنهم.



ووصف ذوو الضحية القضية بأنها أصبحت رمزًا لمطلب العدالة في مواجهة الفساد، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن حقهم، وسط دعوات شعبية متواصلة لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحية التي هزت قضيته الشارع اليمني قبل عامين.