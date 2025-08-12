شكرا لقرائتكم خبر عن صواعق رعدية تقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صواعق رعدية تقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في اليمن

عائلات منكوبة وتحذيرات متجددة مع استمرار الأمطار الموسمية

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم مساء أمس جراء صواعق رعدية عنيفة ضربت منازلهم في محافظتي تعز والمحويت.



وتأتي هذه الكارثة وسط تحذيرات مستمرة من الأحوال الجوية السيئة التي تصاحب موسم الأمطار .

وفي محافظة تعز، هزت صاعقة رعدية مديرية الصلو، مما أدى إلى وفاة طفلين شقيقين، هما أسعد سعيد عبدالسلام (9 أعوام) وشقيقته ملاك سعيد عبدالسلام (5 أعوام)، بعد أن ضربت الصاعقة منزلهما في منطقة المناسم. وفي حادث مأساوي منفصل بالمديرية نفسها، توفي الطفل محمد محمود عبدالعزيز (8 أعوام) بعد أن سقطت عليه صخرة أثناء رعيه للأغنام.

أما في محافظة المحويت، فقد تسببت العواصف الرعدية العنيفة في مقتل ستة أشخاص آخرين. وكانت مديرية ملحان هي الأكثر تضررًا، حيث سقط عدد من الضحايا جراء صواعق مفاجئة، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. وفي مديرية جبل المحويت، لقيَت فتاة حتفها بعد أن ضربت صاعقة منزلها في قرية المعرس.



ويشهد اليمن سنويًا حوادث مماثلة تؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا بسبب الصواعق الرعدية والسيول، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى أنظمة إنذار مبكر وبنية تحتية قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية. وقد دعت الجهات المعنية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في المناطق الجبلية والريفية، مع استمرار توقعات هطول أمطار رعدية في الأيام المقبلة.