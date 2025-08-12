شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أسعار الصرف الريال اليمني يستقر في عدن ويثير الدهشة في صنعاء! والان مع التفاصيل

كشفت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، عن تباين كبير وملحوظ بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن ومناطق الحوثيين في صنعاء.



وفي العاصمة المؤقتة عدن، يواصل الريال اليمني ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع.

وفي المقابل، استقرت أسعار صرف الريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.

أما في صنعاء.

فقد أظهرت الأرقام فروقات هائلة تعكس الانقسام الاقتصادي، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 534 ريالًا للشراء و536 ريالًا للبيع.



بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 139.9 ريالًا للشراء و140.2 ريالًا للبيع.



ويُظهر هذا التفاوت الكبير بين المدينتين استمرار حالة الانقسام الاقتصادي والنقدي في البلاد، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التباين، وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المناطق.