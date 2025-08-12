شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تختبر مزايا "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات متنوعة والان مع التفاصيل

بدأت شركة آبل في اختبار مزايا "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي مع عدد من التطبيقات الخارجية، وذلك حسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. وتشمل التطبيقات التي يتم اختبار المزايا معها "أوبر"، "ثريدز"، "تيمو"، "أمازون"، "يوتيوب"، إضافة إلى "فيسبوك" و"واتساب" وبعض الألعاب.

تسعى آبل إلى التأكد من كفاءة المزايا الجديدة قبل طرحها بشكل رسمي، حيث تدرس الشركة عدم تقديم هذه المزايا في التطبيقات المالية والصحية، نظراً لأهمية الدقة في المعلومات والأوامر في هذه المجالات. تهدف آبل إلى تفادي الضجة الناتجة عن الأخطاء المحتملة في تلك التطبيقات.

تعود آبل إلى مسار تطوير "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2024. ورغم التأجيلات، فإن الشركة تفضل عدم تقديم منتج معطوب يفتقر إلى الفائدة المرجوة للمستخدمين.

من بين المزايا الجديدة التي سيتم إدخالها في "سيري" هي ميزة "نيات التطبيقات" (App Intent)، التي تمكن المساعد الشخصي من التحكم في التطبيقات الخارجية من خلال الأوامر الصوتية دون الحاجة لاستخدام الهاتف. يمكن للمستخدم عبر هذه الميزة طلب تعديل الصور وإرسالها أو نشرها على "إنستغرام".

كانت آبل قد أعلنت في مؤتمر المطورين السنوي لعام 2024 عن هذه المزايا، وكانت تخطط لطرحها في عام 2025، إلا أن موعد الإطلاق تم تأجيله حتى عام 2026. كما تخطط الشركة لاستخدام واجهة التحكم الصوتي الجديدة في منتجاتها المنزلية الذكية القادمة، مما يؤكد أهمية هذه التقنية المستقبلية في خطط الشركة.