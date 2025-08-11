شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة صحفيين من قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل أربعة صحفيين من قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي في غزة

قُتل أربعة صحفيين من قناة الجزيرة، بينهم المراسل أنس الشريف، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وذكرت القناة أن الصحفيين الضحايا هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، بالإضافة إلى المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.



وأفادت الجزيرة أن القصف استهدف الخيمة المخصصة للصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم الإعلامية، مما أدى إلى مقتل جميع المتواجدين فيها في تلك اللحظة.



من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يتهم فيه أنس الشريف بأنه "إرهابي" وقائد خلية في حركة حماس، ومسؤول عن هجمات صاروخية ضد المدنيين وقوات الجيش. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الشريف "انتحل صفة صحفي لشبكة الجزيرة".



وتعود العلاقة المتوترة بين إسرائيل وقناة الجزيرة إلى سنوات سابقة، حيث حظرت السلطات الإسرائيلية القناة في البلاد وداهمت مكاتبها في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة.

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحادث، ووصفته بـ"الجريمة الإسرائيلية البشعة".

كما أعربت لجنة حماية الصحفيين عن "صدمتها" بعد تلقيها نبأ مقتل الشريف، ودعت في بيان سابق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته بعد اتهامه من قبل الجيش الإسرائيلي.



وقالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة: "إن النمط الذي تنتهجه إسرائيل في وصف الصحفيين بأنهم مسلحون من دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات خطيرة حول نواياها واحترامها لحرية الصحافة"، مؤكدة أن "الصحفيين مدنيون، ويجب عدم استهدافهم أبدًا".