قرعة تصفيات آسيا للناشئين...اليمن في المجموعة الثانية ومهام سهلة نسبياً

أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقرر إقامتها في السعودية عام 2026، عن وقوع منتخب اليمن في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لاوس، وكمبوديا، وغوام، وباكستان، وقرغيزستان التي تستضيف منافسات هذه المجموعة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، أن مراسم سحب القرعة جرت، الخميس، في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة ممثلي المنتخبات المتأهلة للمرحلة التمهيدية من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: بنغلاديش، البحرين، بروناي دار السلام، تيمور الشرقية، سريلانكا، والصين (المُضيفة). في حين تستضيف فيتنام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معها كلاً من ماليزيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وجزر ماريانا الشمالية، وماكاو.أما المجموعة الرابعة فتتكوّن من إيران، وفلسطين، وتايبيه، ولبنان، والهند (المُضيفة)، بينما جاءت المجموعة الخامسة -التي وُصفت بالأقوى- على رأسها أستراليا، إلى جانب العراق، الفلبين، بوتان، والأردن (المُضيفة).

وتتنافس منتخبات الكويت، وتركمانستان، ومنغوليا، وجزر المالديف، وتايلاند (المُضيفة) في المجموعة السادسة، فيما ضمّت المجموعة السابعة والأخيرة منتخبات عُمان، وأفغانستان، وسوريا، ونيبال، وميانمار (المُضيفة).



وأكد الاتحاد الآسيوي أن التصفيات ستُقام بنظام الدوري المجمع من مرحلة واحدة، خلال الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، لينضم إلى تسعة منتخبات ضمنت التأهل المسبق إلى كأس العالم للناشئين في قطر 2025، وهي: قطر، أوزبكستان، السعودية، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، اليابان، طاجيكستان، الإمارات، إندونيسيا.

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس آسيا للناشئين في نسختها الـ21 خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو 2026 في السعودية.

وكانت النسخة الماضية قد اختُتمت في أبريل المنصرم، بتتويج المنتخب الأوزبكي باللقب عقب فوزه على نظيره السعودي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.