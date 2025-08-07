شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي: تحسّن العملة ثمرة إصلاحات مدروسة واستجابة لمطالب الشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين، جاء نتيجة خطوات وإجراءات مدروسة تم تنفيذها بشكل تدريجي، في إطار خطة إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إلى أن قيادة المجلس ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي لعبت دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال متابعته الحثيثة للأداء الحكومي، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن المحرمي، وأعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء سالم بن بريك وفريقه، وكوادر البنك المركزي.

ولفت البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الجنوب، أسهمت في إزالة الكثير من العراقيل التي كانت تضعها قوى نافذة أمام الإصلاحات الاقتصادية، مما شكّل عاملاً ضاغطاً مكّن صُنّاع القرار من تنفيذ جزء مهم من خطة المعالجات الاقتصادية.

ونوّه المجلس إلى أن وعي الجماهير الجنوبية ورفضها لمحاولات تأليب الشارع ضد المجلس، شكّل دعماً سياسياً لمواصلة العمل على استعادة الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب في حياة كريمة، مشيداً بدور الجماهير في تحميل الجهات المسؤولة عن الموارد الاقتصادية مسؤولية التدهور، وتكليف المجلس بالتصدي لها.

وأكد المجلس حرصه على توفير البيئة السياسية والأمنية المناسبة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الدعم للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية لتنفيذ القانون ومحاسبة المعرقلين.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الحكومية في ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، ومحاربة الفساد، وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وعدم حدوث انتكاسة للمنجزات المحققة.

واختتم المجلس بيانه بتجديد العهد لجماهير الشعب الجنوبي بمواصلة العمل لتحقيق المشروع الوطني التحرري، مشيدًا بصمودهم وتضحياتهم.

صادر عن: أنور التميمي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

العاصمة عدن

7 أغسطس 2025